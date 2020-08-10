رياضة | الزمالك ضد الاتحاد.. أغسطس "وش السعد" على القلعة البيضاء

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك ضد الاتحاد.. أغسطس "وش السعد" على القلعة البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الزمالك مواجهة قوية ضد نظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم الاثنين، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد استئناف البطولة المحلية عقب فترة توقف طويلة دامت أكثر من 5 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

يدخل الزمالك المباراة وفي جعبته 34 نقطة جمعها من 17 مباراة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، متأخرًا بفارق 18 نقطة عن النادي الأهلي متصدر الترتيب برصيد 52 نقطة، بينما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 27 نقطة.

وتتسم دائمًا مواجهات الزمالك بالندية والإثارة نظرًا لتاريخ الفريقين الكبير وشعبتهما الجارفة، وجماهيرهما العاشقة لكرة القدم والتي تبحث دائمًا عن تحقيق الإنتصارات ولا تقبل بالهزيمة.

تاريخيًا، يتفوق الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري، حيث تقابل الفريقين في 154 مباراة سابقة (118 بالدوري الممتاز – 25 مباراة بكأس مصر – 5 مباريات بكأس السلطان حسين – مباراتين في دوري 6 أكتوبر – مباراتين بالبطولة العربية)، فاز الفارس الأبيض في 98 مباراة، مقابل 21 انتصارا لزعيم الثغر، وحسم التعادل نتيجة 35 مباراة بينهما.

تاريخ مواجهات الزمالك والاتحاد في شهر "أغسطس"

ولا يعرف فريق الزمالك طعم الهزيمة أمام الاتحاد السكندري خلال المواجهات التي جمعتهما في شهر "أغسطس"، حيث سبق وتقابل الفريقين في 6 مباريات خلال هذا الشهر (5 مباريات بالدوري الممتاز - 1 بكأس مصر)، فاز الفارس الأبيض في 3 مباريات، وتعادل في 3 مباريات أخري.

Advertisements

أول مباراة بين الفريقين في شهر "اغسطس" كانت بالجولة الثانية من الدوري الممتاز موسم 1996 / 1997 وأقيمت يوم 26 أغسطس 1996 وفاز الفريق الزملكاوي بهدف نظيف سجله نجم الفريق السابق (أيمن منصور).

تجدد اللقاء بين الزمالك والاتحاد السكندري يوم 12 أغسطس 2005 بالجولة الأولي من بطولة الدوري الممتاز، وانتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1، سجل هدف الأبيض (ابراهيم سعيد)، بينما جاء هدف زعيم الثغر عن طريق (صامويل كيرا).

ثالث لقاءات الزمالك والاتحاد السكندري خلال الشهر الثامن، كانت في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز بتاريخ 29 أغسطس 2007 وفاز الفريق الأبيض بهدفين دون مقابل سجلهما (يوسف عبد الرحيم "بالخطأ في مرماه"، أحمد مجدي "ركلة جزاء").

أما المواجهة الرابعة بين الزمالك والاتحاد السكندري في شهر أغسطس كانت في يوم 12 من الشهر نفسه عام 2008 في الدوري الممتاز وتعادل الفريقين 1-1، سجل للأبيض (محمود فتح الله)، وتعادل للإتحاد (فرج شلبي).

التقي الزمالك مع الاتحاد السكندري يوم 18 أغسطس 2015 في ربع نهائي كأس مصر، وهي المواجهة الخامسة بين الفريقين خلال الشهر الثامن، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي قبل أن يحسم الزمالك تأهله بركلات الترجيح 4-2.

آخر مواجهات الزمالك والاتحاد السكندري في شهر أغسطس كانت في 4 أغسطس 2018 بالجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018 / 2019، وحقق أبناء ميت عقبة انتصارا كاسحا بنتيجة 5 / 1، سجل أهداف الفارس الأبيض (كهربا - يوسف أوباما - محمود علاء - كابونجو كاسونجو - محمد عنتر).