رياضة | إنتر ميلان يصطدم بطموحات ليفركوزن في قمة أوروبية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يصطدم بطموحات ليفركوزن في قمة أوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم إلى متابعة مباراة إنتر ميلان وباير ليفركوزن في ربع نهائي الدوري الأوروبي اليوم الإثنين في قمة كبيرة.

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة في المربع الذهبي يوم 17 من الشهر الحالي مع الفائز من مباراة شاختار دونيتسك الأوكراني مع بازل السويسري والتي تقام بعد غد الثلاثاء في جيلسنكيرشن.

وتفاعل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع الأثار غير المسبوقة لجائحة كورونا عبر إقامة بطولة مجمعة في أربعة ملاعب بغرب ألمانيا، إذ تقام فعاليات دور الثمانية والمربع الذهبي من مباراة واحدة بدلا من مباراتين وتقام المباراة النهائية في كولونيا يوم 21 اغسطس الجاري.

ويرفع إنتر ميلان راية التحدي أمام ليفركوزن بعد الفوز على خيتافي بهدفين دون رد، وهو الفوز الذي أثنى عليه المدرب انطونيو كونتي بعد أن انتقد إدارة النادي لعدم مساندة فريق الكرة خلال الأوقات الصعبة من الموسم.

وقال كونتي "أمام خيتافي كانت الأمور تسير بشكل سيء لكننا كنا أذكياء، نتطور على مستوى الشجاعة والتصميم، وفي رغبتنا في عدم استقبال أهداف ، هذا بمثابة الجانب الحاسم للفريق".

Advertisements

وأبدى كريستيان إريكسن أسفه لاستمرار غياب الجماهير عن المشهد وذلك بعد تسجيله الهدف الثاني لإنتر ميلان في شباك خيتافي بعد أن سجل زميله البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الأول، معلنا عن هدفه الثلاثين مع النادي الإيطالي.

وقال الدنماركي إريكسن "سنحاول إثارة حماسهم بينما يتابعونا عبر شاشات التلفاز، ونتمنى أن ننجح في إرضاء مشجعينا مجددا قريبا".

ويقطع ليفركوزن مسافة لا تتجاوز 40 كم لمواجهة إنتر بعد أن أطاح بجلاسجو رينجرز الاسكتلندي من دور الستة عشر.

وقال بيتر بوش مدرب ليفركوزن "راضون عن النتيجة وبتأهلنا للدور التالي، بالتأكيد كان بإمكاننا إنجاز الأمور بشكل أفضل، من المؤسف أن تشارلز ارانجويز سيغيب للإيقاف عن مباراة إنتر ميلان".

المباراة الأخيرة بدور الثمانية ستجمع بين شاختار الذي أطاح بفولفسبورج الألماني من دور الستة عشر في مواجهة بازل الذي اكتسح انتراخت فرانكفورت الألماني برباعية نظيفة.