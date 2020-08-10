رياضة | جولة تفقدية لبروكيتش داخل مقر الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جولة تفقدية لبروكيتش داخل مقر الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حرص التشيكي ميشال بروكيتش المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي على القيام بجولة تفقدية في مقر الجزيرة صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد توقيع عقود توليه المهمة وذلك في صحبة خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين وأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي.
شهدت الجولة تفقد المدرب التشيكي لمنشآت مقر النادي بالجزيرة ودولاب البطولات، بالإضافة إلى زيارة ملعب التتش، وغرف خلع الملابس الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم.
وقام «بروكيتش» بتوقيع تعاقده مع النادي بعد اجتماع مع رئيس النادي ولجنة التخطيط للكرة ، وفي حضور خالد بيبو وأمير توفيق.