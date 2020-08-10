رياضة | جولة تفقدية لبروكيتش داخل مقر الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جولة تفقدية لبروكيتش داخل مقر الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص التشيكي ميشال بروكيتش المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي على القيام بجولة تفقدية في مقر الجزيرة صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد توقيع عقود توليه المهمة وذلك في صحبة خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين وأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي.

شهدت الجولة تفقد المدرب التشيكي لمنشآت مقر النادي بالجزيرة ودولاب البطولات، بالإضافة إلى زيارة ملعب التتش، وغرف خلع الملابس الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم.

وقام «بروكيتش» بتوقيع تعاقده مع النادي بعد اجتماع مع رئيس النادي ولجنة التخطيط للكرة ، وفي حضور خالد بيبو وأمير توفيق.