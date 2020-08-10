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رياضة | طارق العشري: "مش هسيب اللاعبين تموت"

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر طارق العشري: "مش هسيب اللاعبين تموت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد طارق العشري المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي أن ما يهمه في المقام الأول هو صحة اللاعبين.

وكان المصري أعلن وجود 16 حالة إصابة بفيروس قبل مواجهة حرس الحدود في بطولة الدوري الممتاز اليوم الإثنين.

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وقال العشري في تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير": "مش هسيب اللاعبين تموت عشان ماتش كورة قدم".

وتابع: "اللاعبون غادروا المعسكر في الإسكندرية واتجهوا إلى بورسعيد وهناك صعوبة لإقامة مباراة حرس الحدود".

واختتم مدرب المصري: "تم إجراء مسحة كورونا على اللاعبين في السابعة صباح اليوم".

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