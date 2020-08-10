رياضة | رغم شائعات رحيله لليونايتد.. سانشو يسافر مع دورتموند في معسكر تدريبي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رغم شائعات رحيله لليونايتد.. سانشو يسافر مع دورتموند في معسكر تدريبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سافر جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند الألماني ، الذي تردد أنه قريب من الانضمام لمانشستر يونايتد الإنجليزي ، مع فريقه للمشاركة في معسكر تدريبي استعدادا للموسم الجديد، في الوقت الذي سيغيب فيه كل من ماركو ريوس ومارسيل شميلزر عن المعسكر .

وغادر فريق دورتموند إلى مدينة باد راجاز السويسرية اليوم، في معسكر يمتد حتى 17 أغسطس الجاري، في إطار الاستعدادات للموسم المقبل.

وذكرت تقارير إعلامية أن مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع سانشو، لكنه يجد صعوبة في توفير مبلغ 120 مليون يورو (141 مليون دولار) وهو المقابل الذي طلبه الفريق صاحب المركز الثاني في الدوري الألماني (بوندسليجا) للاستغناء عن خدمات اللاعب.

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ولكن مع فتح فترة الانتقالات الصيفية حتى أوائل أكتوبر المقبل، بسبب التوقف الناجم عن أزمة انتشار فيروس كورونا، سيكون هناك متسع من الوقت لإنجاز الأعمال.

وسيبقى كل من ريوس وشميلزر، الغائبان عن صفوف الفريق منذ فترة طويلة، في دورتموند لمواصلة عملية التأهيل، رغم سفر كل من ماتس هاملز ومحمود داوود إلى سويسرا رغم تعرضهما للإصابة مؤخرا.

وذكر دورتموند، الذي سيستهل موسمه بمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ يوم 18 سبتمبر المقبل، أن 31 لاعبا انضموا إلى معسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد.