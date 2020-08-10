رياضة | تفاصيل جلسة فايلر مع الشناوي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة فايلر مع الشناوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد جلسة خاصة مع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق على هامش المران الصباحي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص فايلر على عقد جلسة مع اللاعب في أرض الملعب، وتوجيه بعض التعليمات الفنية له ، بعد المستوى الجيد الذي ظهر به خلال مباراة أمس الأحد أمام إنبي.

وكان الشناوي قد اكتفى بأداء البرنامج الاستشفائي لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة أمس.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة بعد فوزه على إنبي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الجوله الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.