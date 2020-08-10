رياضة | عاجل- الأهلي يتعاقد مع التشيكي «بروكيتش» لتطوير قطاع الناشئين

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل- الأهلي يتعاقد مع التشيكي «بروكيتش» لتطوير قطاع الناشئين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمرارًا للتطوير المستمر الذي يشهده قطاع كرة القدم، تعاقد النادي اليوم رسميًا مع الخبير التشيكي ميشال بروكيتش للعمل مديرًا فنيًا لقطاع الناشئين بكرة القدم فى كل المراحل السنية فى خطوة كبيرة للنهوض بفرق القطاع فنيًا وبدنيًا وتنمية المواهب والكشف عن قدراتهم لتدعيم صفوف الفريق الأول.

جاء قرار التعاقد مع التشيكي ميشال بروكيتش بعد دراسة شاملة للقطاع واحتياجاته، وكيفية النهوض به لمضاهاة قطاعات الناشئين في أكبر الأندية العالمية وتفريخ العناصر التي تخدم الأهلي والمنتخبات الوطنية.

وكان الأهلي قد استقر على الاستعانة بأحد الخبرات الأجنبية المتخصصة في مجال الناشئين، في ظل الحرص على توفير كل الإمكانات اللازمة؛ سواء على صعيد البنية التحتية أو الاحتياجات الفنية والبدنية واللائحية.

وتم التعاقد مع الخبير التشيكي بعد سلسلة من المفاوضات قام بها أمير توفيق، مدير التعاقدات بالتنسيق مع خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين وبالرجوع إلي لجنة التخطيط للكرة وبإشراف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.

ووصل الخبير التشيكي إلى القاهرة فجر الأحد واستقبله خالد بيبو وأمير توفيق وسمير عدلي مدير العلاقات العامة، حيث قام «بروكيتش» بتوقيع تعاقده مع النادي لمدة عامين ، فى حضور خالد بيبو وأمير توفيق، والاتفاق على كافة الأمور الخاصة بخريطة العمل واحتياجات القطاع وتحديد مواعيد بداية التدريبات لفرق الناشئين خلال الأيام القليلة المقبلة.

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ويحمل التشيكي بروكيتش رخصة UEFA PRO وهي أعلى الشهادات التدريبية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمدربين والتي تتيح لهم تولي أكبر الفرق والمنتخبات في أوروبا، كما يحمل التشيكي رخصة مدرب متخصص لفرق الأشبال من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «UEFA Children A team ».

يذكر أن «بروكيتش» شغل منصب المدير الفني للاتحاد التشيكي لكرة القدم 2016- 2018 ، والمسئول عن فرق الناشئين، وساهم في إعداد نظام تطوير اللاعبين وفقًا لأفضل معايير الاتحادين الدولي والأوروبي UEFA و FIFA K بجانب مساهمته مع منتخبات التشيك تحت 17 و 19 و 21 في حصد العديد من الميداليات ببطولة أمم أوروبا .

كما تولي بروكيتش منصب المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي سلافيا براج أحد أكبر أندية جمهورية التشيك وأعرقها، وقدم العديد من اللاعبين لصفوف الفريق الأول ومنتخب التشيك وفرض أسماءهم على فرق القمة في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا .

وقدم بروكيتش العديد من المشاريع القومية الكبرى في جمهورية التشيك لتوسيع قاعدة الممارسين لكرة القدم على سبيل الهواية.

ودفعت قدرات بروكيتش وفكره الرائد ميلان هنيليكا ، مفوض الحكومة التشيكية للرياضة للتصريح في وقت سابق بأن «ميشال بروكيتش على الأرجح يعد أحد أفضل المهنيين العاملين في الرياضة التشيكية بشكل عام من حيث إعداد المشاريع الاستراتيجية».

ونجح بروكيتش في إعادة دوكلا براج أحد أفضل الأندية في تاريخ التشيك إلى الدوري التشيكي الممتاز بعد غياب 20 عامًا.