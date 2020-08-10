رياضة | باريس سان جيرمان يتعاقد مع شركة صينية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يتعاقد مع شركة صينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي باريس سان جيرمان أنه قام بتوقيع عقد رعاية مع شركة "هايسنس" الصينية للأجهزة الإليكترونية والمنزلية لفترة طويلة، اليوم الإثنين.

وقال مسؤول شؤون آسيا والمحيط الهادي في باريس سان جيرمان، سيباستيان فاسيلز: "يشرفنا العمل مع مثل هذه الشركة الكبيرة التي تنتمي إلى شرق آسيا. هذه شراكة هامة بالنسبة للنادي، لأنها تعكس التزامنا المتزايد تجاه هذه المنطقة".

ويأتي الإعلان عن توقيع سان جيرمان لعقد الرعاية مع شركة "هايسنس"، في الوقت الذي تسعى فيه أكبر أندية كرة القدم الأوروبية لدخول السوق الصينية الغنية.

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ويعتبر باريس سان جيرمان من الأندية الحاضرة بقوة على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي الصينية (وي تشات، ويبو، وماوباي)، ويتابعه 1.3 مليون صيني من عشاق النادي الباريسي.

ويعد سان جيرمان، الذي يشهد نموا استثنائيا منذ بداية الموسم، النادي الأكثر شعبية حاليا في فرنسا، وأحد الأندية الأكثر تطورا ونموا في العالم.

ويستعد "البي إس جي"، لخوض مبارراة مصيرية بعد غد الأربعاء ضد أتلانتا، في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.