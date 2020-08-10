رياضة | عاجل.. تأجيل مباراة المصري وحرس الحدود

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. تأجيل مباراة المصري وحرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تأجيل مباراة المصري البورسعيدي وحرس الحدود التي كان مقرر لها في الساعة الرابعة عصر اليوم ضمن منافسات الدوري المصري.

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وتعرض 16 فردًا من المصري للإصابة بفيروس كورونا عقب المسحة التى أجراها الفريق قبل 48 ساعة من اللقاء ورفض مجلس الجبلاية في البداية تأجيل اللقاء بدعوى إهمال الفريق البورسعيدي قبل أن يتراجع ويقرر التأجيل.

وأعلن طارق العشري المدير الفني للمصري عزل نفسه في المنزل للتعافى من وباء كورونا الذى ثبت إصابته به خلال الساعات الماضية كما قرر فض معسكر الفريق بالإسكندرية.