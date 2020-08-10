رياضة | الدوري البرازيلي.. جريميو يتغلب على فلومينينسي بهدف وحيد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الدوري البرازيلي.. جريميو يتغلب على فلومينينسي بهدف وحيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب فريق جريميو على ضيفه فلومينينسي 1/ صفر، مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت جرينتش)، ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري البرازيلي.

وسجل دييجو دي سوزا هدف المباراة الوحيد لفريق جريميو في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول.

وكانت منافسات الدوري البرازيلي انطلقت أمس الأحد، حيث شهدت مباريات المرحلة الأولى التي أقيمت حتى الآن ، فوز أتلتيكو باراناينسي على ضيفه فورتاليزا 2 / صفر، كما تغلب سبورت ريسيفه على ضيفه سييارا 3 / 2 ، فيما تغلب انترناسيونال على مضيفه كورتيبا 1 / صفر.

وكان من المقرر أن تنطلق منافسات الدوري البرازيلي في الثالث من مايو الماضي، لكن الاتحاد البرازيلي قرر تأجيلها بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.