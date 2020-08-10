رياضة | صدمة جديدة تهدد أحلام برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صدمة جديدة تهدد أحلام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى كارلوس بيتو وكيل أعمال لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي اقتراب لاعبه من الانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال بيتو في تصريحات صحفية: "أنباء انتقال لاوتارو إلى برشلونة هي مجرد كلام في وسائل الإعلام ولا علاقة لها بالواقع".

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وأضاف بيتو: "لاوتارو لديه 3 سنوات في عقده مع إنتر، وهو سعيد جداً هنا.. والكلام عن برشلونة لا أساس له عمليًا".

كان جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة قد اعترف بصعوبة التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي.