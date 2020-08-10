رياضة | سولشاير يمدح نجم مانشستر يونايتد قبل مواجهات الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سولشاير يمدح نجم مانشستر يونايتد قبل مواجهات الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

امتدح أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد جهود المهاجم أنطوني مارسيال للتحسن بدنيا خلال أفضل مواسمه في أولد ترافورد.

وسجل الفرنسي مارسيال هدفه 23 مع يونايتد في كل المسابقات هذا الموسم أمام لاسك يوم الأربعاء خلال تأهل فريقه لدور الثمانية بالدوري الأوروبي.

وأبلغ سولشاير مؤتمرا صحفيا قبل مواجهة كوبنهاجن في كولونيا بدور الثمانية يوم الأثنين:" قطع أنطوني خطوات هائلة هذا الموسم في العديد من جوانب اللعبة".

وأضاف:" بدنيا هو في أفضل حالة خلال مسيرته ونعرف أنه يمكنه القيام بأشياء مبهرة لكنني أحب أن يسجل أهدافا بسيطة يقوم بالكثير من التمارين في صالة الألعاب البدنية لتحسين لياقته وجسده واتطلع لرؤية تطوره وأمامه الكثير ليقدمه".

Advertisements

ووصل يونايتد في وقت سابق يوم الأحد لخوض بقية منافسات الدوري الأوروبي في ملاعب ألمانية مختلفة ويلعب كل دور من مباراة واحدة حتى موعد النهائي في كولونيا يوم 21 أغسطس.

وقال سولشاير، الذي قاد يونايتد للتأهل لدوري أبطال أوروبا بعد احتلال المركز الثالث في الدوري الانجليزي الممتاز، إن البطولة التي تقام في ختام الموسم ستساعد الفريق في التطور.

وواصل:" شاركنا في الدوري الأوروبي ونحن ندرك أنها فرصة رائعة للتتويج بلقب وللذهاب بعيدا ولكنها فرصة أيضا لإعداد بعض اللاعبين الشبان وكان هذا مثاليا لنا".

وأتم:" اعتقد أننا لو نافسنا في دوري الأبطال لربما لم نجد فرصة للدفع بلاعبين مثل براندون (وليامز) وميسون (جرينوود) والعديد من المواهب الشابة التي بدأت الآن مسيرات ستكون رائعة".