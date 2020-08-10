رياضة | صراع بين نابولي وتشيلسي على نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صراع بين نابولي وتشيلسي على نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي نابولي الإيطالي في صراع مع تشيلسي الإنجليزي على ضم نجم ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت تقارير صحفية عن صراع نابولي وتشيلسي الظهير الأيسر سيرجيو ريجيلون الذي لا يفضل زين الدين زيدان مدرب الملكي عودته إلى الريال.

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ويواجه نابولي وتشيلسي منافسة من إيفرتون، ومدربه كارلو أنشيلوتي، كما لا يستبعد إشبيلية أن يتقدم بعرض لضمه ريجيلون.

وظهر ريجيلون بشكل مميز مع إشبيلية هذا الموسم، خاصة على الصعيد الهجومي، بالمساهمة في 7 أهداف، خلال 34 مباراة بجميع المسابقات.