رياضة | نيدفيد يطيح بـ"ساري" من تدريب يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نيدفيد يطيح بـ"ساري" من تدريب يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، أمس الأحد، أن هناك دور كبير لنائب رئيس يوفنتوس بافيل نيدفيد في إنهاء التعاقد مع المدرب ماوريتسيو ساري.

ووفقا للموقع الإيطالي، فإنه من الصعب على يوفنتوس إقالة مدربين في موسمين بعد تحقيق لقب الكالتشيو، وأن مثل هذه التغييرات قد تثير الخلاف بين أعضاء إدارة نادي "السيدة العجوز".

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وأشار الموقع إلى أن قرار إقالة ماسيميليانو أليغري والتعاقد مع ماوريسيو ساري، جاء بناء على توصية من فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، أكثر منه من جانب أندريا أنييلي، رئيس البيانكونيري.

أما قرار الاستغناء عن خدمات ساري وتعيين بيرلو بديلا عنه، فجاء برغبة من أنييلي ونيدفيد معا، عقب رفض مقترح باراتيسي، الذي فضل تجديد الثقة والإبقاء على ساري، للحفاظ على استقرار الفريق في الموسم الجديد.

وأعلن نادي يوفنتوس، السبت الفائت، عن إقالة ساري، عقب توديع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، وتعيين أندريا بيرلو، نجم البيانكونيري السابق، خلفا له.