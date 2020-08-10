الامارات | اتحاد الكرة المصري يكرم عبد الله السعيد بعد دخوله نادي المائة

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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة المصري يكرم عبد الله السعيد بعد دخوله نادي المائة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تكريم عبد الله السعيد لاعب بيراميدز بعد دخوله نادي المائة، وذلك قبل مباراة فريقه أمام طنطا في مسابقة الدوري والتي تقام مساء اليوم الاثنين.
وذكر الاتحاد المصري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن السعيد سيتسلم جائزة خاصة قبل انطلاق مباراة فريقه أمام طنطا، باعتباره أحدث أعضاء نادي المائة في الكرة المصرية، حيث سجل 104 هدفا .
وأضاف الاتحاد أن تكريم السعيد يأتي في خطوة جديدة من جانب الاتحاد لتكريم نجوم الكرة المصرية المنضمين لعضوية نادي المائة، بشكل يليق بإنجازاهم.
ويحتل بيراميدز المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة بعد خوضه 18 مباراة.
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