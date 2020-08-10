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ياسر إبراهيم يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات الجري حول الملعب في مرحلة جديدة ضمن برنامج التأهيل الذي يخضع له اللاعب.

ويخضع ياسر إبراهيم لبرنامج تأهيلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل بالفريق، وذلك للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

ويذكر أن اللاعب خاض برامج بدنية وعلاجًا طبيعيًا في «الجيم» بعد إصابته في كاحل القدم خلال مباراة الجونة الودية؛ مما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية ومباراة إنبي، أمس.

وفاز الأهلي، أمس، على إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.

  • الوضع في مصر

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  • اصابات

    95,492

  • تعافي

    52,678

  • وفيات

    5,009

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