ياسر إبراهيم يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل

شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات الجري حول الملعب في مرحلة جديدة ضمن برنامج التأهيل الذي يخضع له اللاعب.
ويخضع ياسر إبراهيم لبرنامج تأهيلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل بالفريق، وذلك للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.
ويذكر أن اللاعب خاض برامج بدنية وعلاجًا طبيعيًا في «الجيم» بعد إصابته في كاحل القدم خلال مباراة الجونة الودية؛ مما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية ومباراة إنبي، أمس.
وفاز الأهلي، أمس، على إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.
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