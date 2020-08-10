شكرا لقرائتكم خبر عن مران قوي لثنائي حراسة مرمى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانًا شاقًا لثنائي حراسة المرمى بالفريق على لطفي ومصطفى شوبير.
وقام الثنائي «لطفي» و«شوبير» بأداء العديد من التدريبات الفنية والبدنية الشاقة تحت قيادة يانكون على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم صباح اليوم الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.
واكتفى «الشناوي» بأداء البرنامج الاستشفائي لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا أمام إنبي أمس، بينما تغيب شريف إكرامي حارس مرمى الفريق عن مران اليوم بعد حصوله على راحة بإذن من الجهاز الفني.
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة بعد مواجهة انبي أمس.
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