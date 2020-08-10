شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يعقد جلسة مع «الشناوي» على هامش مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق على هامش المران الصباحي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص فايلر على عقد جلسة مع اللاعب في أرض الملعب، وتوجيه بعض التعليمات الفنية له، بعد المستوى الجيد الذي ظهر به خلال مباراة أمس الأحد أمام إنبي.

وكان الشناوي قد اكتفى بأداء البرنامج الاستشفائي لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة أمس.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة بعد فوزه على إنبي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الجوله الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.