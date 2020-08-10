شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على تشكيل الأبيض لمباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري الممتاز

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام، محمود حمدي الونش، محمود علاء، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي، إسلام جابر، حسام أشرف، احمد سيد زيزو

خط الهجوم: مصطفى محمد

Advertisements

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعه مساءً على ملعب الجيش بمدينة برج العرب دون مواجهات الفريقين ببطولة الدوري المصري العام موسم 2019 2020.