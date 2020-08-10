شكرا لقرائتكم خبر عن «محمد صلاح الجديد»: 3 أندية أوروبية كبيرة تفاوضني.. وهذا موقفي مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ادعى ناشئ الأهلي محمود صابر عن اهتمام ثلاثة أندية أوروبية بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية بالإضافة إلى ناد تونسي، مؤكدًا أنه سيحسم قراره قريبًا.

وأوضح صابر، في حوار مع صحيفة «ديلي ريكورد» البريطانية أنه لم يوقع على أي عقود احترافية مع النادي الأهلي لذا فإنه يعتبر لاعب هاو ويحق له التوقيع لأي ناد يريده دون تدخل النادي الأحمر.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يطلق عليه «محمد صلاح الجديد» بعد تألقه اللاعب في بداية مشواره، فيما أوضح أن العديد من الأندية الأوروبية مهتمة بالتعاقد معه، قائلًا: «لدي عروض من فالنسيا الإسباني ورينجرز الإسكتلندي، وكذلك من بنفيكا البرتغالي، بالإضافة إلى ناد كبير في تونس، وسأحسم قراري قريبًا».

وتابع صاحب الـ 18 عامًا: «لدي وكلاء أوروبيين يرتبون مستقبلي وأتمنى أن أوقع لنادي جديد قريبًا».

وكان اللاعب قد ارتبط اسمه سابقًا بالانتقال إلى ستوك سيتي بعد تألقه مع ناشئين الأهلي وقيادته لفريقه للفوز ببطولة الدوري محرزًا 8 أهداف وصانعًا 30 آخرين، كما حجز مكانه على المستوى الدولي في منتخب تحت 20 عامًا.

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