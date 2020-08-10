شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يجتمع بلاعبي الأهلي قبل انطلاق المران الصباحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المران الصباحي الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة صباح اليوم الاثنين.

وحرص السويسري خلال حديثه مع اللاعبين على توضيح النقاط السلبية والإيجابية في مباراة الفريق أمام انبي أمس.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة بعد مواجهة انبي أمس.

وفاز الأهلي على انبي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز‎.