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تقسيمة قوية في مران الأهلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء تقسيمة قوية للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة انبي أمس، وذلك في نهاية المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة

وشهدت التقسيمة حماسا وأداء جيدا للاعبين، وحرص فايلر على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة، لشرح بعض الجوانب الفنية والخططية .

وفاز الأهلي أمس على إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.

  • الوضع في مصر

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  • اصابات

    95,492

  • تعافي

    52,678

  • وفيات

    5,009

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