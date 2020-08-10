شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباراة المصري والحرس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر اتحاد الكرة تأجيل لقاء المصري أمام حرس الحدود، المقرر له عصر اليوم، بعد إصابة 16 من عناصر فريق المصري بفيروس كورونا، عقب المسحة التي أجراها الفريق قبل 48 ساعة من اللقاء.
وكان اتحاد الكرة رفض في البداية تأجيل اللقاء، متمسكًا بإقامته في موعده، ومؤكدا أن ما حدث يعتبر إهمال من فريق المصري، ولذا لا يمكن مكافأة الاهمال بتأجيل اللقاء.
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