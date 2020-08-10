شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتضامن مع المصري ويوافق على تأجيل مباراة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة نادي حرس الحدود برئاسة اللواء باسم رياض، موافقته على تأجيل مباراة الفريق مع المصري، المقرر إقامتها اليوم الإثنين.

وقال النادي في بيان رسمي: «يعلن مجلس إدارة حرس الحدود وجهازه الفني ولاعبوه، تعاطفهم الكامل مع المصري البورسعيدي، فيما أصاب مسؤولي الجهاز الفني واللاعبين من تداعيات فيروس كورونا».

وتابع: «وحرصًا منا على سلامة كل أفراد المنظومة الرياضية، نعلن تأييدنا الكامل لتأجيل مباراة الفريق أمام المصري، المزمع إقامتها اليوم الإثنين، على أن يتم تحديد موعد لاحق للمباراة من قبل لجنة المسابقات».

وكان المصري قد أجرى مسحة كورونا، والتي أظهرت وجود 16 حالة إيجابية مصابة بالفيروس، من ضمنهم طارق العشري المدير الفني للفريق، وعبدالظاهر السقا مدير الكرة.