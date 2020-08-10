شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكرم عبدالله السعيد اليوم بمناسبة أهدافه الـ100 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة الخماسية تكريم عبدالله السعيد، لاعب فريق بيراميدز، قبيل مباراة فريقه أمام طنطا المقررة اليوم، بتسليمه جائزة خاصة باعتباره أحدث أعضاء نادي المائة ببلوغ عدد أهدافه 104 هدفا.
ووفقًا للصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على «فيس بوك»، من المقرر أن يُعلن لاحقًا عن موعد وكيفية تكريم جميع نجوم مصر الذين انضموا لعضوية نادي المائة هدف بشكل يليق بإنجازهم الكبير.
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