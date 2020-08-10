شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يكشف سر إصابة لاعبيه بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
كشف طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أسباب إصابة 16 فردا في الفريق البورسعيدي بفيروس كورونا.
وقال طارق هاشم في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «اتحاد الكرة أكد أن الفنادق التي سيقيم بها الفرق لن تكون بها نزلاء وهذا لم يحدث».
وأشار: «هناك نزلاء في الفنادق وأوبن بوفيه وهذا هو السبب».
وقال طارق هاشم إن النادي البورسعيدي، لن ينسحب من مسابقة الدوري وسيلتزم بالقرار النهائي من المسؤولين.
وتابع: «لا يوجد أزمة، ونحن نطلب الوصول إلى حل فقط بالنسبة لمباراة الحرس، وهي في طريقها للحل».
وأشار: «رئيس النادي المصري تواصل مع الوزير كما تدخل محافظ بورسعيد وهناك حل في أقرب وقت».
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