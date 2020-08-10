شكرا لقرائتكم مدافع الإسماعيلي: التتويج بالبطولة العربية والظهور بشكل مختلف بالدوري هدفنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد مجدى الجمل قلب دفاع الإسماعيلى أنه يتطلع لبذل قصارى جهده من أجل الظهور بشكل مختلف ومميز مع الفريق خلال منافسات بطولة الدورى الممتاز ، مشيرا إلى أن فترة الاعداد الحالية تعد بداية جديدة للفريق ، ويحل الدراويش ضيفا على النادى المصرى يوم الجمعة المقبل باستاد الجيش ببرج العرب لحساب الجولة الــ19 من عمر مسابقة الدورى المحلى ، وقدم مجدى مستوى جيد فى ودية نادى مصر بجانب احرازه هدف تعزيز الفوز.

وأضاف :"اتخذ فترة الاعداد فرصة جيدة من أجل استعادة مستوايا المعروف للجميع ، فى ظل حالة الاصرار والتنافسية التى يفرضها الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز".

واستكمل حديثه :"هناك أكثر من لاعب مميز فى مركزى ، الجميع يقدم أفضل ما لديه مع التدريبات إضافة للوديات ،والأفضل سيحصل على فرصة المشاركة مع الفريق وفقا لرؤية الجهاز الفنى التى احترمها بكل شك".

وأتبع مدافع الفريق :"مواجهة المصرى فريقى السابق ستكون صعبة للغاية نظرا لرغبة الفريقين فى حصد الثلاث نقاط لكننا عازمون على تحسين مركزنا بالمسابقة".

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وأنهى قائلا :"أمامنا فرصة جيدة وهى البطولة العربية بعد أن قطعنا فيها شوطا كبيرا باقصاء فرق من العيار الثقيل ولن نتخلى عن حلم التتويج بها".

يستأنف اليوم الاثنين، فريق الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز تدريباته على ستاد الاسماعيلية عقب الراحة التى حصل عليها الفريق أمس الاحد عقب الفوز على نادى مصر بهدفين ودياً بفرمان من المدرب الفرنسى، وجاء ذلك من أجل منح لاعبيه فرصة لالتقاط الأنفاس ولتجنب تعرضهم للاصابات قبيل مواجهة المصرى البورسعيدى المحدد لها الجمعة المقبل لحساب الاسبوع الــ19 بالبطولة المحلية.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى على نادى مصر بثنائية دون رد فى الودية التى جمعتهما مساء السبت على ملعب الأخير، ويستعد الفريقان لاستئناف منافسات مسابقة الدورى المحلى والتى يستهلها الدراويش بمواجهة مرتقبة أمام المصرى البورسعيدى الجمعة المقبل لحساب الجولة الــ19 ، هدفا الدراويش سجلهما كل من عمر الوحش من ركلة جزاء اثر الحصول على لمسة يد، فيما أحرز محمد مجدى الجمل ثانى أهداف الدراويش من عرضية متقنة قام بارسالها ظهير الفريق أسامة إبراهيم.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 من الدورى الممتاز، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20.