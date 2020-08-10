شكرا لقرائتكم المقاولون عن أزمة المصري: لابد من تطبيق عقوبات على المهملين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب ، عن تمنياته بالشفاء العاجل لمصابي النادي المصري، بعدما كشف الفريق البورسعيدي عن 16 حالة إيجابية بفيروس كورونا بين صفوفه، بعدما خضع الفريق لمسحة طبية خلال الأيام الماضية استعداداً لمباراة حرس الحدود بالدوري، وقال عضو المقاولون في تصريحات لـ "اليوم السابع": نحن نطبق نظام احترافي ولذلك يجب معاقبة المقصرين، بالتأكيد أتمنى الشفاء لجميع مصابي النادي المصري، ولكن كان يجب أن يتم الاحتياط بشكل أكبر تجاه الوباء المنتشر.

أضاف عادل: نحن في المقاولون طبقنا عقوبة 50 ألف جنية على من يتعرض للإصابة بل وسيتم خصم فترة غيابه للعلاج من عقده مع النادي، من أجل منع أي تقصير أو إهمال وكان يجب أن تتبع الأندية هذا الأمر وألا تتهاون في حماية لاعبيها.

واصل: المرض أمر قدري ولكن يجب أن يكون هناك حرص والتزام وفي اجتماعي مع لاعبي المقاولون أكدت على هذا الأمر وشددت على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية وتجنب الازدحام والمناسبات التي قد تجعلهم عرضة للفيروس.

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في سياق آخر، ويخضع لاعبو المقاولون العرب والجهاز الفنى للفريق، بقيادة عماد النحاس، لإجراء المسحة الطبية للكشف عن كورونا الثلاثاء المقبل، استعداداً لخوض أول مباراة رسمية فى الدورى.

وأكد علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن الهدف الأساسى للجهاز الفنى لذئاب الجبل من المباريات الودية ليس تحقيق نتائج كبيرة ولكن الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين، وأضاف عبد الغنى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المقاولون يسعى لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين لتحمل ضغط المباريات فى الفترة المقبلة، خاصة أنه لن تكون هناك فرصة لالتقاط الأنفاس.

ويحتل المقاولون المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، والزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 34 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.