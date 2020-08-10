شكرا لقرائتكم مران الأهلي .. فايلر يجتمع بمحمد الشناوي و سيد عبد الحفيظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق على هامش المران الصباحي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص فايلر على عقد جلسة مع اللاعب في أرض الملعب، وتوجيه بعض التعليمات الفنية له ، بعد المستوى الجيد الذي ظهر به خلال مباراة أمس الأحد أمام إنبي، وكان الشناوي قد اكتفى بأداء البرنامج الاستشفائي لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة أمس.

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واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة بعد فوزه على إنبي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الجوله الخامسة عشرة من الدوري الممتاز، كما عقد رينيه فايلر جلسة مطولة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، وناقش الثنائي عددًا من الأمور الإدارية التي تخص الفريق واللاعبين في الفترة المقبلة.

وحقق الأهلي فوزاً ثميناً على أنبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس ،الأحد، بإستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز، سجل محمد هاني هدف الأهلي الأول فى الدقيقة 64 وأضاف على معلول الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع في المباراة الأولى للفريقين بعد عودة بطولة الدوري التي توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا، وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 52 نقطة يؤمن بهم قمة الدوري ويواصل رحلته نحو الحفاظ على لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخه ، فيما توقف رصيد إنبي عند 25 نقطة ويبقي في المركز السابع