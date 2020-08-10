شكرا لقرائتكم مران الأهلي.. فايلر يعالج سلبيات مواجهة إنبي..وتدريبات قوية لحارسي الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانا شاقا لثنائي حراسة المرمى بالفريق علي لطفي ومصطفى شوبير، وقام الثنائي بأداء العديد من التدريبات الفنية والبدنية الشاقة تحت قيادة يانكون على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، واكتفى الشناوي بأداء البرنامج الاستشفائي لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا أمام إنبي أمس بينما تغيب شريف إكرامي حارس مرمى الفريق عن مران اليوم بعد حصوله على راحة بإذن من الجهاز الفني.

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فيما عقد رينيه فايلر محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل انطلاق المران الصباحي الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة صباح اليوم الاثنين، وحرص السويسري خلال حديثه مع اللاعبين على توضيح النقاط السلبية والإيجابية في مباراة الفريق أمام انبي أمس.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة بعد مواجهة انبي أمس، وحقق الأهلي فوزاً ثميناً على أنبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس ،الأحد، بإستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز، سجل محمد هاني هدف الأهلي الأول فى الدقيقة 64 وأضاف على معلول الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع في المباراة الأولى للفريقين بعد عودة بطولة الدوري التي توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا، وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 52 نقطة يؤمن بهم قمة الدوري ويواصل رحلته نحو الحفاظ على لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخه ، فيما توقف رصيد إنبي عند 25 نقطة ويبقي في المركز السابع