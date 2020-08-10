شكرا لقرائتكم صالة الرياضة في 6 أكتوبر تستعد لاستضافة 20 مباراة لكرة السلة في 27 يومًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستعد صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر لاستضافة عدد كبير من مباريات كرة السلة بعد قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة باستئناف المسابقات على مستوى الرجال والسيدات ، وتستضيف الصالة بداية من يوم 22 أغسطس ليوم 18 من شهر سبتمبر المقبل ما يقرب من 20 مباراة على مستوى الدوري والكأس للرجال والسيدات.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى هدهود مدير صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر أن "أول استعدادات الصالة لاستضافة المباريات هي تحويل أرضية الملعب إلى باركيه وهي الأرضية التي أقيمت عليها مسابقات كأس العالم للناشئين تحت 19 سنة في 2017 في ستاد القاهرة الدولي، حيث تم نقلها بمعرفة وزارة الشباب و الرياضة ، و خلال 48 ساعة سيتم الانتهاء من تجهيز الصالة وتصبح قادرة على استضافة المباريات، جودة أرضية الملعب التي يتم تركيبها تضاهي نفس جودة ملاعب الـ NBA".

وكشف هدهود عن الاستعدادات الخاصة لتنفيذ تعليمات وزارة الرياضة ووزارة الصحة وأكواد الاتحاد المصري لكرة السلة لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 قائلًا "كل اتحاد لعبة لديه تعليمات خاصة به وفقًا لاتفاقه مع وزارتي الصحة والرياضة والصالة أيضًا تملك إجراءات خاصة بها يتم تنفيذها من خلال شركات نظافة وأمن متعاقدين معهم" مضيفا أن الصالة يوميًا يتم تعقيمها كل 8 ساعات بشكل كامل بالمواد المخصصة من أجل الحفاظ على جاهزيتها، و لا يدخل أحد الصالة إلا ويتم تعقيمه".

وأردف "بالنسبة للاعبين على دكة البدلاء، سيكون هناك مسافة آمنة وفقًا للتعليمات تقريبًا متر بين كل لاعب والآخر على دكة البدلاء وسيكون هناك فرد أمن مسؤول عن كل فريق يتابع تنفيذ هذه الإجراءات".

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وأشار ان الصالة بها 4 غرف خاصة بتبديل الملابس، تم وضع خطة لكيفية التعامل في هذه الأيام، اول مباراة سيتم خلالها استخدام غرفتين، والغرفة الثالثة والرابعة سيتم إغلاقهما بعد التعقيم وسيتم فتحهم فور وصول فرق المباراة الثانية متابعًا "حتى مقاعد دكة البدلاء في الصالة، قمنا بتوفير عدد إضافي منها ستكون متاحة بدون استخدام، بعد نهاية المباراة الأولى سيقوم لاعبي فرق المباراة الثانية باستخدامها بشكل مؤقت لحين اجراء عمليات التعقيم للمقاعد التي تم استخدامها في المباراة الأولى".

وواصل هدهود "هناك إجراءات إضافية أيضًا مثل توفير عدد من العمال بجوار دكة البدلاء لتعقيم اللاعبين في كل فترة توقف أو بين شوطي المباراة كإجراء احترازي آخر، نحن جاهزون لاستضافة المباريات والتعامل معها فهناك أكثر من 30 فرد يعملون بالصالة وقادرين على خروج المباريات بشكل لائق".

وأستكمل مصطفى هدهود تصريحاته "بخصوص النقل التلفزيوني واجراء الحوارات بين اللاعبين والأجهزة الفنية مع القنوات التلفزيونية الموجودة سيتم التنسيق مع الاتحاد المصري لكرة السلة لتوفير مكان خاص يخضع للإجراءات الاحترازية من أجل تسهيل عمل المراسل وفقًا لتعليمات وزارتي الصحة والشباب والرياضة".

وكشف هدهود أن الأزمة فى التخوف من حضور الجماهير للصالة من أجل حضور المباريات ، هذا الامر سيكون صعب السماح له وفقًا للتعليمات حرصًا على مصلحتهم، سنبدأ التجهيز مبكرًا مع جهات الامن وسيتم اخطارهم بجداول المباريات من أجل الاستعداد للمباريات، الرياضة بدون جماهير لا طعم لها، ولكن هذه الظروف تجبرنا على ذلك".

وشدد مدير الصالة على ضرورة ارتداء الكمامة داخل الصالة لمن سيسمح لهم بالحضور سواء لاعبين أو أجهزة فنية او حكام او غيره لأن الصالة مغلقة ومكيف الهواء سيكون متاح للعمل وفي هذه الحالة يجب أن يكون الجميع مرتدي الكمامة الخاصة به لمنع تناقل الفيروس عبر الهواء".