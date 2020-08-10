الدوري الاميركي للمحترفين: 51 نقطة لليلارد

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ميامي: سجل نجم بورتلاند ترايل بلايزرز داميان ليلارد 51 نقطة ليقود فريقه الى الفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 124-121 والاحتفاظ بأمله في بلوغ الادوار الاقصائية (البلاي اوف) من الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة.

وهي المرة الخامسة التي يتخطى فيها ليلارد حاجز الخمسين نقطة هذا الموسم والعاشرة في مسيرته ليبقى على مقربة من ممفيس غريزليز صاحب المركز الثامن الاخير المؤهل الى البلاي اوف.

وكان ليلارد تعرض لحملة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فشله في ترجمة رميتين حرتين حاسمتين خلال خسارة فريقه امام لوس انجليس كليبرز السبت لكنه رد بأفضل طريقة ممكنة على منتقديه في مواجهة سيكسرز.

وقال ليلارد "كانت هذه المباراة مختلفة لأن موسمنا كان على المحك. لو خسرنا هذه المباراة لما كان مصيرنا بأيدينا. اعتقد بأننا ردينا بأفضل طريقة ممكنة".

وخسر سيكسرز جهود نجمه الكاميروني جويل امبييد لاصابة في كاحله منتصف الربع الاول بعد سقوطه بشكل خاطىء من دون ان يدلي اي مسؤول في فريقه عن وضعه الصحي ومدى خطورة اصابته بعد المباراة.

وتأتي اصابة امبييد لتزيد من محن سيكسرز الذي يعاني ايضا من اصابة اخرى لنجمه الاسترالي بن سيمونز في الركبة سيخضع على اثرها لعملية جراحية في الايام المقبلة.

وادى فوز بورتلاند ترايل بلايزرز الى خروج نيو اورليانز بيليكانز وساكرامنتو كينغز من السباق لانتزاع احدى بطاقات البلاي اوف.

وسجل صانع الالعاب الكاميروني باسكال سياكام 26 نقطة ليقود تورونتو رابتورز الى الفوز ممفيس غريزليز 108-99 ليحسم المركز الثاني لفريقه حامل اللقب الموسم الماضي في المجموعة الشرقية وراء المتصدر ميلووكي باكس.

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اما افضل مسجل في صفوف الخاسر فكان ديلون بروكس مع 25 نقطة.

ورفع رابتورز رصيده الى 50 فوزا مقابل 19 خسارة.

وتغلب سان انطونيو سبيرز الساعي الى التواجد في البلاي اوف للمرة الثالثة والعشرين تواليا على نيو اورليانز بيليكانز 122-113.

وسجل ديمار ديروزان 27 نقطة بينها 15 في الربع الاخير في حين كان افضل مسجل في صفوف الخاسر نجمه الصاعد زيون وليامسون مع 25 نقطة في 27 دقيقة.

وساهم الثنائي اوستن ريفرز وجيمس هاردن في فوز هيوستن روكتس على ساكرامنتو كينغز 129-112 بتسجيلهما 41 و32 نقطة تواليا.

وتغلب بوسطن سلتيكس على اورلاندو ماجيك 122-119 بعد التمديد بفضل 29 نقطة لجايسون تاتوم بينها 5 نقاط في الدقيقة الاخيرة من الوقت الاصلي و5 ايضا في الوقت الاضافي.

وتغلب برولكين نتس على لوس انجليس كليبرز 129-120 بفضل 27 نقطة لكاريس لوفير و25 لجو هاريس، ولم تنفع النقاط ال39 التي سجلها نجم كليبرز كاوهي لينارد في ابعاد الهزيمة عن فريقه.