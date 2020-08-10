شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الإسماعيلى: هدفنا التتويج بالبطولة العربية وتقديم شكل مختلف بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مجدى الجمل، قلب دفاع الإسماعيلى، أنه يتطلع لبذل قصارى جهده من أجل الظهور بشكل مختلف ومميز مع الفريق خلال منافسات بطولة الدورى الممتاز، مشيراً إلى أن فترة الإعداد الحالية تعد بداية جديدة للفريق، ويحل الدراويش ضيفاً على النادى المصرى الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الــ19 من عمر مسابقة الدورى المحلى، وقدم مجدى مستوى جيدا فى ودية نادى مصر بجانب إحرازه هدف تعزيز الفوز.

وأضاف الجمل، فترة الإعداد فرصة جيدة من أجل استعادة مستواى المعروف للجميع، فى ظل حالة الإصرار والتنافسية التى يفرضها الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز.

وتابع مدافع الدراويش، "هناك أكثر من لاعب مميز فى مركزى، الجميع يقدم أفضل ما لديه مع التدريبات إضافة للوديات، والأفضل سيحصل على فرصة المشاركة مع الفريق، وفقا لرؤية الجهاز الفنى التى احترمها بكل شك”.

وتابع الجمل، "مواجهة المصرى فريقى السابق ستكون صعبة للغاية نظرا لرغبة الفريقين فى حصد الثلاث نقاط لكننا عازمون على تحسين مركزنا بالمسابقة.

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وأنهى مدافع الإسماعيلى تصريحاته قائلا، "أمامنا فرصة جيدة وهى البطولة العربية بعدما قطعنا فيها شوطا كبيرا بإقصاء فرق من العيار الثقيل ولن نتخلى عن حلم التتويج بها.

يستأنف فريق الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز تدريباته اليوم الاثنين، باستاد الإسماعيلية عقب الراحة التى حصل عليها الفريق أمس الأحد عقب الفوز على نادى مصر بهدفين ودياً بفرمان من المدرب الفرنسى، وجاء ذلك من أجل منح لاعبيه فرصة لالتقاط الأنفاس ولتجنب تعرضهم للإصابات قبيل مواجهة المصرى البورسعيدى المحدد لها الجمعة المقبل لحساب الاسبوع الــ19 بالبطولة المحلية.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى على نادى مصر بثنائية دون رد فى الودية التى جمعتهما مساء السبت على ملعب الأخير، ويستعد الفريقان لاستئناف منافسات مسابقة الدورى المحلى والتى يستهلها الدراويش بمواجهة مرتقبة أمام المصرى البورسعيدى الجمعة المقبل لحساب الجولة الــ19، هدفا الدراويش سجلهما كل من عمر الوحش من ركلة جزاء اثر الحصول على لمسة يد، فيما أحرز محمد مجدى الجمل ثانى أهداف الدراويش من عرضية متقنة قام بارسالها ظهير الفريق أسامة إبراهيم.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 من الدورى الممتاز، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20.