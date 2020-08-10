شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستعد صالة الشباب والرياضة فى 6 أكتوبر لاستضافة 20 مباراة لكرة السلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر لاستضافة عدد كبير من مباريات كرة السلة بعد قرار مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة باستئناف المسابقات على مستوى الرجال والسيدات، وتستضيف الصالة بداية من يوم 22 أغسطس ليوم 18 من شهر سبتمبر المقبل ما يقرب من 20 مباراة على مستوى الدورى والكأس للرجال والسيدات.

من جهته قال الدكتور مصطفى هدهود مدير صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر، إن "أول استعدادات الصالة لاستضافة المباريات هى تحويل أرضية الملعب إلى باركيه وهى الأرضية التى أقيمت عليها مسابقات كأس العالم للناشئين تحت 19 سنة فى 2017 فى ستاد القاهرة الدولي، حيث تم نقلها بمعرفة وزارة الشباب و الرياضة، و خلال 48 ساعة سيتم الانتهاء من تجهيز الصالة وتصبح قادرة على استضافة المباريات، جودة أرضية الملعب التى يتم تركيبها تضاهى نفس جودة ملاعب الـ NBA".

وكشف هدهود عن الاستعدادات الخاصة لتنفيذ تعليمات وزارة الرياضة ووزارة الصحة وأكواد الاتحاد المصرى لكرة السلة لتفادى انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 قائلًا "كل اتحاد لعبة لديه تعليمات خاصة به وفقًا لاتفاقه مع وزارتى الصحة والرياضة والصالة أيضًا تملك إجراءات خاصة بها يتم تنفيذها من خلال شركات نظافة وأمن متعاقدين معهم" مضيفا أن الصالة يوميًا يتم تعقيمها كل 8 ساعات بشكل كامل بالمواد المخصصة من أجل الحفاظ على جاهزيتها، ولا يدخل أحد الصالة إلا ويتم تعقيمه".

وأضاف "بالنسبة للاعبين على دكة البدلاء، سيكون هناك مسافة آمنة وفقًا للتعليمات تقريبًا متر بين كل لاعب والآخر على دكة البدلاء وسيكون هناك فرد أمن مسؤول عن كل فريق يتابع تنفيذ هذه الإجراءات".

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وأشار إلى أن الصالة بها 4 غرف خاصة بتبديل الملابس، تم وضع خطة لكيفية التعامل فى هذه الأيام، اول مباراة سيتم خلالها استخدام غرفتين، والغرفة الثالثة والرابعة سيتم إغلاقهما بعد التعقيم وسيتم فتحهم فور وصول فرق المباراة الثانية متابعًا "حتى مقاعد دكة البدلاء فى الصالة، قمنا بتوفير عدد إضافى منها ستكون متاحة بدون استخدام، بعد نهاية المباراة الأولى سيقوم لاعبى فرق المباراة الثانية باستخدامها بشكل مؤقت لحين اجراء عمليات التعقيم للمقاعد التى تم استخدامها فى المباراة الأولى".

وواصل هدهود، "هناك إجراءات إضافية أيضًا مثل توفير عدد من العمال بجوار دكة البدلاء لتعقيم اللاعبين فى كل فترة توقف أو بين شوطى المباراة كإجراء احترازى آخر، نحن جاهزون لاستضافة المباريات والتعامل معها فهناك أكثر من 30 فردا يعملون بالصالة وقادرين على خروج المباريات بشكل لائق".

واستكمل مصطفى هدهود تصريحاته، "بخصوص النقل التليفزيونى وإجراء الحوارات بين اللاعبين والأجهزة الفنية مع القنوات التلفزيونية الموجودة سيتم التنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة السلة لتوفير مكان خاص يخضع للإجراءات الاحترازية من أجل تسهيل عمل المراسل وفقًا لتعليمات وزارتى الصحة والشباب والرياضة".

وكشف هدهود أن الأزمة فى التخوف من حضور الجماهير للصالة من أجل حضور المباريات، هذا الامر سيكون صعب السماح له وفقًا للتعليمات حرصًا على مصلحتهم، سنبدأ التجهيز مبكرًا مع جهات الامن وسيتم اخطارهم بجداول المباريات من أجل الاستعداد للمباريات، الرياضة بدون جماهير لا طعم لها، ولكن هذه الظروف تجبرنا على ذلك".

وشدد مدير الصالة على ضرورة ارتداء الكمامة داخل الصالة لمن سيسمح لهم بالحضور سواء لاعبين أو أجهزة فنية او حكام او غيره لأن الصالة مغلقة ومكيف الهواء سيكون متاح للعمل وفى هذه الحالة يجب أن يكون الجميع مرتدى الكمامة الخاصة به لمنع تناقل الفيروس عبر الهواء".