شكرا لقرائتكم خبر عن احترافية + نوايا حسنة = تمرد رمضان صبحى.. 3 محطات فى أزمة العفيجى بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما بين الاحترافية وسلامة النية تكمن أزمة رمضان صبحى، جناح فريق الأهلى، الذى مثل أزمة كروية داخل القلعة الحمراء تخطت أصداها جميع الأزمات الأخرى التى طالت الأندية والكرة المصرية هذا الموسم، وأهمها على الإطلاق أزمة كورونا.

ورغم إعلان اللاعب فى أكثر من مناسبة مدى حرصه على البقاء داخل النادى الأهلى، ومحاولات مسئولى القلعة الحمراء التى استمرت طوال 7 أشهر للحفاظ على اللاعب داخل الفريق، إلا أن ما شهدته الأيام الأخيرة قلب الأمور رأساً على عقب، وحول العلاقة بين اللاعب والأهلى 180 درجة، من رغبة اللاعب فى البقاء ومساعى مسئولى الأهلى للحفاظ عليه إلى تمرد "العفيجى"، وصدمة الإدارة الحمراء من تغيير موقف اللاعب، فى رحلة طويلة من التفاوض الثلاثى بين اللاعب والأهلى وإدارة نادى هيدرسفيلد الإنجليزى.

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واستطلع مسئولو هيدرسفيلد الإنجليزى رأى رمضان صبحى نجم هجوم منتخبنا الوطنى فى العروض التى وصلت له مؤخرا وأبرزها من الأهلى واولمبياكوس اليونانى وفيورتينا الإيطالى واحد الأندية التركية، كما أكدت إدارة هدرسفيلد لرمضان أن مسئول زملكاوى استطلع رأيهم لشرائه، وأكد رمضان صبحى لإدارة النادى الإنجليزى أنه لن يلعب فى مصر لغير الأهلى، رافضا عرض الزمالك أو أى ناد مصري آخر حتى لو حصل على راتب أعلى من الذى سيحصل عليه فى الأهلي.

واشترط هدرسيفيلد الحصول على 7 ملايين ونصف يورو فى بداية المفاوضات قبل لن ينجح الأهلى فى تخفيض المبلغ لـ4 ملايين فقط

وطلب هدرسفيلد إضافة بند نسبة إعادة البيع بحيث يحصل النادى الإنجليزى على مبلغ معين حال بيع اللاعب مستقبلا، خاصة أن عرض الأهلى الرسمى لم يشهد تواجد هذا البند.

وأكد مسئولو الأهلى أن الوصول لاتفاق نهائى لشراء رمضان صبحى أمر أصبح قريباً للغاية، إلا أن الأزمة الحقيقة تكمن فى رغبة رمضان صبحى الأولى بالعودة من جديد لأوروبا، حيث طلب اللاعب مهلة 5 أيام للحصول على عرض أوروبى جيد، وفى حال عدم تلقيه عرضا جيدا سيوافق على التوقيع للأهلي.

ويراقب مسئولو النادى الأهلى العروض التى وصلت لرمضان صبحى بعدما نما إلى علم إدارة القلعة الحمراء أن أندية فى أوربا ترغب فى شراء اللاعب لكن عرضها المالى ليس كبير، وبات مستقبل رمضان صبحى فى الأهلى واحداً من أهم القضايا التى تشغل مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب ويرغب الأهلى فى الاستفادة من جهود اللاعب فى الفترة المقبلة، بعدما رفض هيدرسفيلد مشاركة رمضان مع الأهلى محلياً أو أفريقياً إلا بعد حسم صفقة الشراء نهائياً بعدما انتهت إعارة اللاعب للأهلى فى 30 يونيو الماضي