فايلر يجتمع بالشناوى وعبد الحفيظ على هامش مران الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، جلسة خاصة مع محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق على هامش المران الصباحى للفريق الذى أقيم صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص فايلر على عقد جلسة مع اللاعب فى أرض الملعب، وتوجيه بعض التعليمات الفنية له، بعد المستوى الجيد الذى ظهر به خلال مباراة أمس الأحد أمام إنبي، وكان الشناوى قد اكتفى بأداء البرنامج الاستشفائى لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة أمس.
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة بعد فوزه على إنبى بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من الدورى الممتاز، كما عقد رينيه فايلر جلسة مطولة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، وناقش الثنائى عددًا من الأمور الإدارية التى تخص الفريق واللاعبين فى الفترة المقبلة.
وحقق الأهلى فوزاً ثميناً على أنبى بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس ،الأحد، بإستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدورى الممتاز، سجل محمد هانى هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 64 وأضاف على معلول الهدف الثانى فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع فى المباراة الأولى للفريقين بعد عودة بطولة الدورى التى توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا، وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلى إلى 52 نقطة يؤمن بهم قمة الدورى ويواصل رحلته نحو الحفاظ على لقب الدورى للمرة الـ42 فى تاريخه، فيما توقف رصيد إنبى عند 25 نقطة ويبقى فى المركز السابع
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