شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: عزلت نفسى فى بيتى.. وصحتى أهم من مباراة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق العشرى، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، أنه دخل عزلاً منزلياً للتعافى من وباء كورونا الذى ثبت إصابته به خلال الساعات الماضية، وأن لاعبى فريقه غادروا معسكر برج العرب بالكامل، وقال العشرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "حتى مباراة الزمالك لم يكن لدينا أى حالة مصابة بكورونا، وعقب إجراء المسحة ظهرت عليا بعض الأعراض مثل تكسير فى الجسم وألم فى الحلق وثبت بعدها إصابتى بكورونا مع 16 فردا من المصرى".

وأضاف العشرى، "على الفور عزلت نفسى فى بيتى بالإسكندرية مع الدكتور عبد الحليم كامل، وتناولت الأدوية الموجودة فى بروتوكول وزارة الصحة وبدأت حالتى تتحسن، ولكن حالة أحمد عبد الفتاح حارس المصرى هى الأسوأ فقد دخل مستشفى بورسعيد وأصيبت كل عائلات لاعبى المصرى المصابين بحالة هلع خوفاً على لاعبيهم وأنفسهم".

وتابع المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، "معسكر الفريق انقلب رأساً على عقب فور علمنا بالخبر، وقررنا على الفور إنهاء المعسكر وعودة اللاعبين لبورسعيد، فيما خضع اللاعبون غير المصابين لمسحة جديدة فى السابعة صباح اليوم بعد مخالطتهم للمصابين، وكان معنا فى الفندق فريق طنطا ومخالط لنا ومع ذلك جاءت عيناته سلبية".

وعن مواجهة حرس الحدود قال طارق العشرى، "أهم حاجة صحتى حالياً، وكنت أتمنى أن يفكر المسئولون بشكل إنسانى ويتمنون لنا الشفاء ثم يأتى التفكير فى إقامة المباراة من عدمها، وحالياً لا يوجد لاعب واحد فى معسكر المصرى ببرج العرب، كان معنا 26 لاعباً ثبت إصابة 12 من بينهم 2 حراس مرمى، وكذلك المدير الفنى ومدرب الحراس ومخطط الأحمال فكيف نلعب مباراة؟.

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ويستضيف حرس الحدود نظيره المصرى البورسعيدى مع دقات الرابعة عصر اليوم الاثنين على ستاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدورى العام، وشهد آخر ظهور لحرس الحدود فى المسابقة فى 9 فبراير الماضى تعادلا مع الجونة بهدفين لكل فريق، فيما خسر المصرى البورسعيدى من الزمالك بهدف دون رد فى اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع الرابع عشر والذى أقيم مساء الخميس الماضى.

ويحتل حرس الحدود المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 7 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً، بينما يحتل المصرى البورسعيدى المركز العاشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى مثلها وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

ولجأ مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة من أجل تأجيل مباراتهم أمام حرس الحدود المقرر إقامتها اليوم فى الرابعة عصرا بإستاد برج العرب ضمن الجولة التاسعة عشرة للدورى بعد ظهور 16 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا بين لاعبى المصرى أمس.

ورفضت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة تأجيل المباراة لعدة أسباب، على رأسها إهمال مسئولى المصرى فى اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية للفيروس مثلما شددت اللجنة الطبية لاتحاد الكرة، بالإضافة لضيق الوقت حيث إنه فى حال تأجيل المباراة سيتطلب ذلك تأجيل ثلاث مباريات للمصرى مدة فترة العزل وهو ما سيصعب من مهمة استكمال المسابقة.