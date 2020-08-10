شكرا لقرائتكم خبر عن مران استشفائى للأساسيين بالأهلي.. وصالح جمعة يرفع الأحمال البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو الأهلى الأساسيون مراناً استشفائياً صباح اليوم، الاثنين، خلال مران الفريق المقام على ملعب التتش بالجزيرة، بعد مواجهة إنبى التى أقيمت أمس الأحد، وحقق الأهلى فوزاً ثميناً على الفريق البترولى بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأحد، باستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدورى الممتاز.

سجل محمد هانى هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 64 وأضاف على معلول الهدف الثانى فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع فى المباراة الأولى للفريقين بعد عودة بطولة الدورى التى توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا، وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلى إلى 52 نقطة يؤمن بهم قمة الدورى ويواصل رحلته نحو الحفاظ على لقب الدورى للمرة الـ42 فى تاريخه، فيما توقف رصيد إنبى عند 25 نقطة ويبقى فى المركز السابع

فيما واصل صالح جمعة رفع أحماله البدنية وفقاً للبرنامج الموضوع له من الجهاز الفنى فى ظل رفضه الاستسلام لخروجه من الحسابات الفنية للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر، حيث يحاول اللاعب الوصول لأفضل فورمه بدنية وفنية خلال الأيام المقبلة، ويحرص صالح جمعة على خوض برنامج بدنى قاسى حيث يرغب اللاعب فى الحصول على ثقة فايلر قبل مواجهة القمة أمام الزمالك فى الدورى المقرر إقامتها يوم 22 أغسطس الجاري، والتى يراها صالح جمعة أفضل مباراة يمكنه خلالها استعادة ثقة الجهاز الفنى والجماهير الحمراء ومن ثم بدء انطلاقة جديدة مع الأهلي.

ويستعد الأهلى لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبلة فى بطولة الدورى العام وهى المواجهة التى تشهد غياب العديد من نجوم الفريق الأحمر أبرزهم ياسر إبراهيم وحسين الشحات للإصابة وأيمن أشرف للإيقاف ورمضان صبحى بعد انتهاء اعارته من نادى هدرسفيلد الإنجليزى.