شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن نجم الزمالك السابق يحتفل بعيد ميلاده الـ58 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل هشام يكن، نجم منتخب مصر ونادى الزمالك السابق، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ 58، حيث إنه من مواليد 10 أغسطس عام 1962، ويتمتع بشعبية كبيرة بين الجماهير البيضاء بمختلف مراحلها السنية خاصة.

هشام يكن أحد نجوم الدفاع الذين تعاقبوا على ارتداء قميص الزمالك ومنتخب مصر، وأحد نجوم الجيل الذهبى الذى شرف مصر خلال المشاركة فى كأس العالم 1990 بعد غياب طويل، ومساهم فى تحقيق بطولات كثيرة مع الزمالك، ومن اللاعبين الذين صنعوا اسما من خلال تألقهم فى الخط الخلفى لفريقه ومنتخب مصر.

وقال هشام يكن فى تصريحات مؤخرا، تلقيت عرضا للعب فى الأهلى عن طريق صلاح حسنى نجم الأهلى السابق عام 1991 بعد الحصول على الدورى أول مرة ديفيد مكاي، وشكرته وعرضوا على مبلغ كبير للغاية بـ500 ألف جنيه أحصل على 300 ألف جنيه مقدما و200 ألف جنيه بعد التوقيع، وكنت أحصل على 35 ألف جنيه من الزمالك فى 3 سنوات وقتها.

وأشار يكن إلى أنه كان ينوى لرحيل عن الزمالك وفاروق جعفر كان يرغب فى رحيلى عن الزمالك وتم شطب اسمى، وبعدها الأهلى تفاوض معى عن طريق صلاح حسني، وبعدها طلبت الاستغناء الخاص بى ولكن تراجعوا عن فكرة رحيلى بعد علمهم بدخول الأهلى فى مفاوضات معى وحصلت فى نفس الموسم على لقب أفضل مدافع وحققنا الدوري.