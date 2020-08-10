شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستبعد "عنتر" من مواجهة الاتحاد السكندرى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، محمد عنتر صانع ألعاب الفريق من مواجهة الاتحاد السكندرى، التى تقام فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، على استاد برج العرب، فى الجولة الثامنة عشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى يسعى الأبيض خلالها لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية التى استئأنفت منافساتها عقب فترة توقف طويلة منذ أن تم تعليق منافسات النشاط الرياضى فى مصر منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجرءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وجاء استبعاد الفرنسى كارتيرون لمحمد عنتر لعدم الجاهزية حيث يُعانى اللاعب من إصابة فى العضلة الأمامية، وكان اللاعب قد شارك فى جزء من الشوط الثانى بمباراة الفريق الماضية أمام المصرى البورسعيدى، التى جمعت الفريقين الخميس الماضى، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، والتى أقيمت على استاد برج العرب فى الإسكندرية.

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 52 نقطة.

أما الاتحاد السكندرى فسيخوض مباراته أمام الزمالك محتلا المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 17 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات أخرى، فيما سجل لاعبيه 17 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا حتى الآن.