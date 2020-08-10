شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى لاعبة سلة الزمالك من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعافت ندى الجيزى، لاعبة فريق كرة السلة بنادى الزمالك، من فيروس كورونا الذى أصيبت به خلال الأيام الماضية، وباقى أفراد أسرتها "شقيقتها ووالدتها"، وخضعت اللاعبة للعزل المنزلى والتعليمات الطبية والكورس العلاجى حتى تعافت من الفيروس، وقضت فترة نقاهة وتأكد سلامتها وتعافيها تماما من الفيروس، وفى المقابل تحسنت حالة شقيقتها نوران لاعبة فريق الزمالك أيضا، ووالدتها، ولكن لم يتم تعافيهما بصورة كاملة، ويتبقى لهما عدة أيام أخرى فى العزل.

وكانت ندى الجيزى، كابتن سلة فريق نادى الزمالك قد أصيبت بفيروس كورونا، بالإضافة إلى والدتها وشقيقتها، حيث خضعن لتحليل مسحة كورونا وجاءت نتيجته إيجابية.

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وكتبت ندى الجيزى لاعبة سلة الزمالك عبر صفحتها بفيس بوك، "اللهم إنى لا أسألك رد القضاء ولكن اللطف فيه، تم تأكيد إصابتى أنا ونوران وأمى بفيروس كورونا ..يا الله أسألك بقدرتك التى وسعت كل شئ أن تشفى أمى وترفع عنها المرض و اشفيها شفاء لا يغادر سقماً..أرجوكم ادعولنا.

يذكر أن سلة الزمالك تواجه الأهلى فى الأدوار النهائية لبطولة الجمهورية تحت 18 سنة فى المباراة التى تقام على ملاعب الزهور .

وفشلت مفاوضات الزمالك مع اللاعبة اللبنانية الأمريكية عايدة باخوس، لتدعيم صفوف فريق سيدات كرة السلة بالقلعة البيضاء، بعدما وقعت اللاعبة مع أحد الأندية اللبنانية خلال الساعات الماضية. وجاء توقيع اللاعبة بعد تأخر مسئولى الزمالك فى المفاوضات، خاصة أن التفاوض كان يتم عن طريق وكيل أعمالها.