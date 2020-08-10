شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. طارق العشرى أسد التدريب قادر على مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد طارق العشرى المدير الفنى لفريق النادى المصرى الحالى من أهم المدربين فى دورى الإيجيبشيان ليج لما حققه من إنجازات و جهود قوية مع الفريق التى قاد تدريبها و أبرزها حرس الحدود .

طارق العشرى مدرب قوى على جميع الأصعدة يستطيع التغلب على فيروس كورونا بعدما أعلن مؤخرا عن إصابته به ومعه عبد الظاهر السقا مدير النشاط الرياضى بالفريق البورسعيدى و 16 لاعبا .

و يبدو أن الأزمات تلاخق العشرى فى الفترة الأخيرة ، حيث أنه قبل إصابته بفيروس كورونا ، استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على توقيع عقوبة جديدة على طارق العشرى المدير الفنى للنادى المصرى، بعد حضوره مباراة فريقه الأخيرة بالدورى أمام الزمالك رغم استمرار إيقافه، حيث قضى مباراتين فقط من عقوبة الإيقاف الموقعة عليه ويتبقى له مباراة هى مباراة الزمالك الأخيرة .

سادت حالة من الجدل بعد حضور طارق العشرى المدير الفنى للنادى المصرى، مباراة الفريق الأخيرة أمام الزمالك مع استئناف مباريات الدورى بعد توقفه بسبب جائحة كورونا، خاصة أن العشرى كان قد تم إيقافه 3 مباريات بمعرفة لجنة الانضباط بالجبلاية عندما كان مديرا فنيا لحرس الحدود بسبب خروجه عن النص فى مباراة الزمالك فى الأسبوع الـ16 بالدورى.



طارق العشرى

ويرصد الخليج 365 لقطات للمدير الفنى طارق العشرى فى الصور التالية :

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