حسام البدري يجتمع بجهازه اليوم لوضع خطة تقييم لاعبي المنتخب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اليوم حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اجتماعا مع أعضاء جهازه المعاون بمقر الاتحاد بالجبلاية لبحث ترتيبات متابعة مباريات الدوري بعد عودة النشاط الكروي واستئناف المنافسات. ويحضر الاجتماع محمد بركات مدير المتتخب وأعضاء الطاقم الفني طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر. ويناقش حسام البدري آليات متابعة المباريات ومراقبة كل اللاعبين عن كثب استعدادا لأول توقف دولي. Advertisements ويسعي المدير الفني ومعاونيه لوضع كافه السيناريوهات الممكنة للاستعدادات للمرحلة المقبلة انتظارًا لتحديد الكاف لارتباطات المنتخب في لمشوار التصفيات المؤهلة لكأسي الأمم الأفريقية والعالم. فيما تقدم أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري بخالص العزاء للأستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة لوفاة شقيقته وحرص حسام البدري المدير الفني وأعضاء جهازه الفني على مواساة رئيس الاتحاد في مصابه الأليم متمنيا أن يتغمد المولى عز وجل الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

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