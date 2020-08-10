شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يخضع لعملية جراحية فى نيويورك غداً الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية، ومالك نادى ألميريا، لعملية جراحية، غدا الثلاثاء، فى تمام الساعه الثامنة صباحا بتوقيت نيو يورك وسيتم إجراء العمليه بمستشفي Presbyterian New York في ولايه نيو يورك بأمريكا، ومن المقرر أن تستغرق العملية ما يقرب من 6 ساعات، وسيستمر المستشار في إقامته بالمستشفى حتى تمام الشفاء.

وعلى جانب آخر، كان قد أهدى مجموعة من الفنانين العرب المستشار تركى آل الشيخ، أغنيه تحمل اسم "تركى الإبداع"، وذلك بمناسبه عيد ميلاده الـ 39، والأغنية غناء المطربة السعودية داليا مبارك، ومن كلمات الشاعر الغنائى على الخوار، ومن ألحان فايز السعيد ومن إخراج المخرج بسام الترك.

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وتضمنت الأغنية مقاطع من نجاح موسم الرياض، إذ من المعروف أن المستشار تركى حقق نجاحا كبيرا في موسم الرياض بالسعودية الفترات الماضية، من حيث الحفلات العالمية والمحلية، والمسرحيات وخلافه، فضلا عن الأفكار التى طرحها المستشار للترفيهه عن الشعب السعودى الشقيق والجاليات العربية، بالاضافة إلى عدد الزائرين الذى وصل للملايين منذ إنطلاق موسم الرياض، بالاضافة إلى الافكار الجديدة المقرر طرحها الفترة المقبلة.