شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل حرس الحدود مع المصرى فى 30 مباراة قبل صدام اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد حرس الحدود لمواجهة المصرى البورسعيدى فى الرابعة عصر اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري العام، وشهد آخر ظهور لحرس الحدود فى المسابقة يوم 9 فبراير الماضى تعادلا مع الجونة بهدفين لكل فريق، فيما خسر المصرى البورسعيدى من الزمالك بهدف دون رد فى اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع الرابع عشر والذى أقيم مساء الخميس الماضى.

*ترتيب حرس الحدود والمصرى في جدول الدوري

ويحتل حرس الحدود المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 7 وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً، بينما يحتل المصرى البورسعيدى المركز العاشر برصيد 20 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى مثلها وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

*تاريخ مواجهات الحدود والمصرى

تاريخيا، تحمل مواجهة اليوم الرقم 31 بين الفريقين فى مسابقة الدوري، بالإضافة إلى 3 مواجهات فى كأس مصر.

أول مباراة بينهما فى الدوري أقيمت قبل نهاية عام 1964 بثلاثة أيام، بعد تأجيلها بسبب النوة الشتوية على الإسكندرية، والتي استمرت 15 يوما.

وفاز المصري في أولى مواجهات الفريقين بهدف مبكر سجله محمد بدوى فى الجولة السادسة.

فى حين تفوق حرس الحدود فى آخر 3 مباريات جمعت بينهما، منها ذهابا وإيابا فى الموسم الماضي، بثلاثية نظيفة فى المكس، سجل إبراهيم عبدالخالق هدفين، ووليد عطية، وبهدف دون رد بالسويس سجله مصطفى جمال من ضربة جزاء، قبل أن تنتهى مباراة الدور الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

عبر 30 مواجهة سابقة، انتهت 14 مباراة بالتعادل، فى حين تفوق حرس الحدود في 10 مباريات مقابل 6 فقط للمصرى.

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*الظهور الأول لمحمد حليم مع حرس الحدود

وتعد مباراة اليوم هى الظهور الأول لمحمد حليم مديراً فنياً لحرس الحدود بعد توليه المسئولية وتصعيده من منصب المدرب العام للمدير الفني خلفاً لطارق العشرى الذى رحل عن الحدود في 20 فبراير الماضى ليتولى تدريب المصرى، ويسعى محمد حليم لخطف النقاط الثلاث أمام مدربه وأستاذه السابق العشرى الذى حقق إنجازات لا تنسى مع الحدود، بعدما قاد الفريق السكندرى للفوز بثلاث بطولات، هى كأس مصر موسم 2009 على حساب إنبى 4-2 بركلات الجزاء، والفوز بكأس السوبر المحلى موسم 2009 عقب تغلبه على الأهلى بهدفين نظيفين، وأخيراً الحصول على لقب كأس مصر موسم 2010 بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء، عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

*العشرى يسعى لغسل أحزانه بعد خسارة الزمالك

فى المقابل سوف يسعى طارق العشرى لتسجيل أول انتصار له مع الفريق البورسعيدى أمام أصدقاء الأمس حيث يسعى لغسل أحزانه بعد الهزيمة من الزمالك فى الظهور الأخير .

*المصرى يلجأ لوزير الرياضة بعد أزمة كورونا

لجأ مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة من أجل تأجيل مباراتهم أمام حرس الحدود المقرر إقامتها اليوم فى الرابعة عصرا باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة التاسعة عشر للدورى بعد ظهور 16 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا بين لاعبى المصرى اليوم.

ورفضت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة تأجيل المباراة لعدة أسباب، على رأسها إهمال مسئولى المصرى فى اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية للفيروس مثلما شددت اللجنة الطبية لاتحاد الكرة، بالإضافة لضيق الوقت حيث إنه فى حال تأجيل المباراة سيتطلب ذلك تأجيل ثلاث مباريات للمصرى مدة فترة العزل، وهو ما سيصعب من مهمة استكمال المسابقة.

وأجرى سمير حلبية مكالمة هاتفية بأشرف صبحى أطلعه فيها على حيثيات الأزمة، مؤكدا أن الفريق قام بفك معسكره وعاد لبورسعيد للدخول في مرحلة العزل بالكامل لحين إجراء مسحة طبية جديدة ، وهو ما تفهمه الوزير مؤكدا انه سيبحث الامر سريعا مع مسئولي الجبلاية لاتخاذ القرار الصحيح في الأمر .