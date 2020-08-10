شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح ريكو: مصر المقاصة يفاوضني للتجديد وأمتلك 3 عروض محلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب صلاح ريكو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، عن سعادته بعد هدفه في شباك أسوان وفوز الفريق الفيومي بالثلاث نقاط.

وتابع صلاح ريكو في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» والذي يقدمع عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «عقدي ينتهي في نادي مصر المقاصة بالموسم الجاري ولكن النادي الفيومي يقوم بمفاوضتي للتجديد».

وأشار: «أنا مركز مع المقاصة ولكن أمتلك 3 عروض محلية في الوقت الجاري ولم أوقع لأي نادي».