شكرا لقرائتكم طارق العشري: عزلت نفسى فى بيتى .. ولاعبو المصري فى حالة هلع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى أنه دخل العزل المنزلى للتعافى من وباء كورونا الذى ثبت إصابته به خلال الساعات الماضية مؤكداً أن لاعبى فريقه غادروا معسكر برج العرب بالكامل ، وقال العشرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر أذاعة أون سبورت أف أم :" حتى مباراة الزمالك لم يكن لدينا أى حالة مصابة بكورونا ، وعقب اجراء المسحة ظهرت عليا بعض الاعراض مثل تكسير فى الجسم وألم فى الحلق وثبت بعدها إصابتى بكورونا مع 16 فرد من المصرى".

وأضاف العشرى:"على الفور عزلت نفسى فى بيتى فى الاسكندرية مع الدكتور عبد الحليم كامل وتناولت العقاقير الطبية الموجودة فى بروتوكول وزارة الصحة وبدأت حالتى تتحسن ، ولكن حالة أحمد عبد الفتاح حارس المصرى هى الاسوأ فلقد دخل مستشفى بورسعيد ، وأصيبت كل عائلات لاعبى المصرى المصابين بحالة هلع خوفاً على لاعبيهم وأنفسهم".

وتابع المدير الفنى للمصرى البورسعيدى :"معسكر الفريق انقلب على رأساً على عقب فور علمنا بالخبر وقررنا على الفور انهاء المعسكر وعودة اللاعبين لبورسعيد ، فيما خضع اللاعبين الغير مصابين لمسحة جديدة فى السابعة صباح اليوم بعد مخالطتهم للمصابين ، وكان معنا فى الفندق فريق طنطا ومخالط لنا ومع ذلك جاءت عيناته سلبية".

وعن مواجهة حرس الحدود قال العشرى :"أهم حاجة صحتى حالياً ، وكنت أتمنى أن يفكر المسئولين بشكل انسانى ويتمنوا لنا الشفاء ثم يأتى التفكير فى إقامة المباراة من عدمها ، وحالياً لايوجد لاعب واحد فى معسكر المصرى ببرج العرب ، كان معنا 26 لاعب ثبت أصابة 12 من بينهم 2 حراس مرمى وكذلك المدير الفنى ومدرب الحراس ومخطط الاحمال فكيف نلعب مباراة ؟

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ويستضيف حرس الحدود نظيره المصرى البورسعيدى مع دقات الرابعة عصر اليوم الاثنين على ستاد برج العرب بالأسكندرية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري العام، وشهد أخر ظهور لحرس الحدود في المسابقة في 9 فبراير الماضى تعادلا مع الجونة بهدفين لكل فريق، فيما خسر المصرى البورسعيدى من الزمالك بهدف دون رد في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع الرابع عشر والذى أقيم مساء الخميس الماضى.

ويحتل حرس الحدود المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 4 مواجهات وتعادل في 7 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً ، بينما يحتل المصرى البورسعيدى المركز العاشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 5 وتعادل في مثلها وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

ولجأ مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة من أجل تأجيل مباراتهم أمام حرس الحدود المقرر إقامتها اليوم في الرابعة عصرا بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة التاسعة عشر للدورى بعد ظهور 16 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا بين لاعبى المصرى أمس

ورفضت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة تأجيل المباراة لعدة أسباب على رأسها إهمال مسئولو المصرى في اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية للفيروس مثلما شددت اللجنة الطبية لإتحاد الكرة ، بالإضافة لضيق الوقت حيث أنه في حالة تأجيل المباراة سيتطلب ذلك تأجيل ثلاث مباريات للمصرى مدة فترة العزل وهو ما سيصعب من مهمة استكمال المسابقة .