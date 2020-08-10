شكرا لقرائتكم مران الأهلي .. تدريبات استشفائية للأساسيين وصالح جمعة يرفع الأحمال البدنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض لاعبو الأهلي الأساسيين مراناً استشفائياً صباح اليوم الاثنين خلال مران الفريق المقام على ملعب التتش بالجزيرة، بعد مواجهة انبي التي أقيمت أمس الأحد، وحقق الأهلي فوزاً ثميناً على الفريق البترولي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس ،الأحد، بإستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز، سجل محمد هاني هدف الأهلي الأول فى الدقيقة 64 وأضاف على معلول الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع في المباراة الأولى للفريقين بعد عودة بطولة الدوري التي توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا، وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 52 نقطة يؤمن بهم قمة الدوري ويواصل رحلته نحو الحفاظ على لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخه ، فيما توقف رصيد إنبي عند 25 نقطة ويبقي في المركز السابع

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فيما واصل صالح جمعة رفع أحماله البدنية وفقاً للبرنامج الموضوع له من الجهاز الفني في ظل رفضه الاستسلام لخروجه من الحسابات الفنية للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، حيث يحاول اللاعب الوصول لأفضل فورمه بدنية وفنية خلال الأيام المقبلة، ويحرص صالح جمعة على خوض برنامج بدني قاسي حيث يرغب اللاعب في الحصول على ثقة فايلر قبل مواجهة القمة أمام الزمالك في الدوري المقرر إقامتها يوم 22 أغسطس الجاري، والتي يراها صالح جمعة أفضل مباراة يمكنه خلالها استعادة ثقة الجهاز الفني والجماهير الحمراء ومن ثم بدء انطلاقة جديدة مع الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الانتاج الحربي المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبلة في بطولة الدوري العام وهي المواجهة التي تشهد غياب العديد من نجوم الفريق الأحمر أبرزهم ياسرابراهيم وحسين الشحات للإصابة وأيمن أشرف للإيقاف ورمضان صبحي بعد انتهاء اعارته من نادي هيدرسيفيلد الأنجليزي.