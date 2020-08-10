شكرا لقرائتكم هشام يكن نجم الزمالك السابق يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 58 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم ، هشا يكن نجم منتخب مصر و نادى الزمالك لاسابق بعيد ميلاده الـ 58 ، حيث أنه من مواليد 10 أغسطس عام 1962 ، ويتمتع يكن بشعبية قوية بين الجماهير البيضاء بمختلف مراحلها السنية خاصة أنع يعد علامة من علامات القلعة البيضاء .

هشام يكن أحد نجوم الدفاع الذين تعاقبوا على ارتداء قميص الزمالك ومنتخب مصر، وأحد نجوم الجيل الذهبي الذي شرف مصر خلال المشاركة في كأس العالم 1990 بعد غياب طويل، ومساهم في تحقيق بطولات كثيرة مع الزمالك، ومن اللاعبين الذين صنعوا اسما من خلال تألقهم في الخط الخلفي لفريقه ومنتخب مصر.

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و قال هشام يكن فى تصريحات مؤخرا تلقيت عرضا للعب في الأهلي عن طريق صلاح حسني نجم الأهلي السابق عام 1991 بعد الحصول على الدوري أول مرة ديفيد مكاي، وأنا شكرته وعرضوا علي مبلغ كبير للغاية بـ500 ألف جنيه أحصل على 300 ألف جنيه مقدما و200 ألف جنيه بعد التوقيع، وكنت أحصل على 35 ألف جنيه من الزمالك في 3 سنوات وقتها.

أشار يكن إلى أنه كان ينوى لرحيل عن الزمالك وفاروق جعفر كان يرغب في رحيلي عن الزمالك وتم شطب اسمي ، وبعدها الأهلي تفاوض معى عن طريق صلاح حسني، وبعدها طلبت الاستغناء الخاص بي ولكن تراجعوا عن فكرة رحيلي بعد علمهم بدخول الأهلي في مفاوضات معي وحصلت في نفس الموسم على لقب أفضل مدافع وحققنا الدوري.