شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري ضد الزمالك .. كارتيرون يقرر مغادرة المستبعدين من المعسكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، مغادرة جميع اللاعبين المستبعدين من مواجهة الاتحاد السكندرى، من معسكر الفريق المقام حاليا فى مدينة برج العرب، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى، التى ستقام فى التاسعة من مساء اليوم، الإثنين، على ستاد برج العرب، فى الجولة الثامنة عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى يسعى الأبيض خلالها لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية التى استئأنفت منافساتها عقب فترة توقف طويلة من التوقف منذ أن تم تعليق منافسات النشاط الرياضى فى مصر منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجرءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وغادر لاعبو الزمالك المستبعدين، معسكر الفريق ببرج العرب والذى يأتى على رأسهم محمد عنتر صانع ألعاب الفريق، الذى جاء استبعاده من قبل الفرنسى كارتيرون بسبب عدم الجاهزية، حيث يُعانى اللاعب من إصابة فى العضلة الأمامية، بعدما شارك فى جزء من الشوط الثانى بمباراة الفريق الماضية أمام المصرى البورسعيدى، التى جمعت بين الفريقين يوم الخميس الماضى، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، والتى أقيمت على ستاد برج العرب فى الإسكندرية.

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ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 52 نقطة.

أما الاتحاد السكندرى فسيخوض مباراته أمام الزمالك وهو مُحتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 17 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات أخرى، فيما سجل لاعبيه 17 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا حتى الآن.